Haluk Levent'le Yeniden nerede çekiliyor? Haluk Levent'in bu haftaki konukları kim? sorularının yanıtı merak ediliyor. İnteraktif bir program olarak ekran hayatına başlayan Haluk Levent'le Yeniden'de yardıma ihtiyacı olanlarla yardımseverler bir araya geliyor. Milyonların sesi Haluk Levent şarkıların da söylendiği programda, birbirinden farklı konukları ağırlıyor. Peki, Haluk Levent'le Yeniden ne zaman, nerede çekiliyor? Haluk Levent'le Yeniden ne zaman, hangi gün? Haluk Levent'le Yeniden hangi kanalda?

HALUK LEVENT'LE YENİDEN KONUSU

Global Medya & Poll Production yapımcılığında hazırlanacak Haluk Levent'le "Yeniden", milyonların sesi olacak. 7'den 70'e herkesin katılabileceği, interaktif bir yayıncılık anlayışıyla seyircisiyle buluşacak olan Haluk Levent, sürprizleriyle de çok konuşulacak. Milyonların 'Haluk Abi''si Haluk Levent, sesini duyuramayanların sesi, çaresizlerin çaresi oluyor. Yardıma ihtiyacı olanlar ve yardım severler bu programda bir araya gelecek. Sesini duyuracak olan ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunulacak. Gerçek yaşam hikayelerinin ekrana geleceği program izleyenleri derinden etkileyecek. Haluk Levent'in sanatçı dostları da projeye dahil olarak çok özel paylaşımlarda bulunacak.

HALUK LEVENT'LE YENİDEN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Programda tanınmış isimlerin de konuk olarak yer aldığı ve şarkılarını seslendirdiği Haluk Levent'le yeniden programı nerede çekiliyor izleyenler tarafından merak konusu oldu. Ekranların sevilen programı Haluk Levent'le Yeniden'in çekimleri Kibrithane'de yapılıyor. Kibrithane ise İstanbul Küçükçekmece'de yer alıyor.

HALUK LEVENT'LE YENİDEN PROGRAMI KONUĞU

Başarılı Rock sanatçısı Haluk Levent'in sunumuyla Star'da perşembe akşamı yayımlanan programın bu haftaki konuğu Fırat Tanış oluyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet