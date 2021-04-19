Haluk Levent'in annesinin 'vasiyet'i
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Haluk Levent'in annesinin 'vasiyet'i

Haluk Levent'in annesinin 'vasiyet'i
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ve yardımlarla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, 2019 yılının Kasım ayında annesi Sabriye Acil'i kaybetmişti.

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ve yardımlarla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, 2019 yılının Kasım ayında annesi Sabriye Acil'i kaybetmişti. Sanatçı annesinin en sevdiği türküleri kendine has rock sounduyla yorumladığı yeni albümü 'Vasiyet'i, Pasaj & Müzik etiketiyle anneler günü haftasında 7 Mayıs Cuma günü yayınlayacak.

Haluk Levent, yaşadığımız bu pandemi günlerinde 'hepimize umut ve moral olması dileğiyle' diyerek yayınlayacağı albümün çıkış türküsünü 23 Nisan Cuma günü dinleyici ile buluşturacak. Sanatçının 'Melek Mosso' ile birlikte seslendirdiği ve rock tarzında yeniden yorumladığı 'Neşet Ertaş' türküsü 'Zülüf Dökülmüş Yüze'nin İmre Haydaroğlu yönetmenliğindeki klibi de aynı gün yayında olacak.

'Geçti Dost Kervanı', Ruhi Su türküsü 'Mahsus Mahal', 'Bahçe Duvarından Aştım', 'Cem Adrian' ile birlikte seslendirdiği Nesimi Çimen türküsü 'Şifa İstemem Balımdan', Ceylan Ertem ile beraber düet yaptığı Aşık Veysel bestesi 'Gönül Çalamazsın Aşkın Sazını', 'Efem', 'Hele Yar Zalim Yar', Turgay Tanülkü ile yorumladığı 'Mihriban'; Hayko Cepkin'in konuk olduğu "Ah Bir Ateş Ver', Oğuz Aksaç ile beraber söylediği 'Gayri Dayanamam Ben Bu Hasrete', 'Halimem', 'Kerkük Zindanı', Şirin Demirtaş ile düet 'Sivas Ellerinde Sazım Çalınır' ve Zilliya Shumilina ile birlikte söylenen Aşık Veysel türküsü 'Kara Toprak' gibi ölümsüz 15 türküden oluşan albüm, dijital platformların dışında Cd ve Plak formatlarında da müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: Hürriyet

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