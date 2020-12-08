Haluk Levent 4. Kez Türkiye'nin En Güvenilir ünlü ismi oldu
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Haluk Levent 4. Kez Türkiye'nin En Güvenilir ünlü ismi oldu

08.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:14
Haluk Levent 4. Kez Türkiye'nin En Güvenilir ünlü ismi oldu

2020 yılı MediaCat ve Ipsos Celebrity Güven Endeksi araştırması sonuçlarına göre Türkiye'nin en güvenilir ünlü ismi Haluk Levent seçildi.

Ünlü isimlerin inandırıcılık, güvenilirlik, marka tercihine ve markaya duyulan sevgiye etkilerinin raporlandığı araştırmaya göre, Türkiye'nin en güvenilir ünlü ismi Haluk Levent seçildi. 2019 yılında da Türkiye'nin en güvenilir ismi seçilen Haluk Levent, 2020 yılında ise oy oranını % 70,9& ; çıkartarak yine zirvede yer alırken,& ; Müge Anlı % 61,4 oranla ikinci, % 52.9 oran ise Şener Şen 3. sırada yer aldı. 2020 oylaması ile birlikle Haluk Levent 4. kez Türkiye'nin en güvenilir ünlü ismi olarak seçildi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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