Haluk Levent 4. Kez Türkiye'nin En Güvenilir ünlü ismi oldu

Ünlü isimlerin inandırıcılık, güvenilirlik, marka tercihine ve markaya duyulan sevgiye etkilerinin raporlandığı araştırmaya göre, Türkiye'nin en güvenilir ünlü ismi Haluk Levent seçildi. 2019 yılında da Türkiye'nin en güvenilir ismi seçilen Haluk Levent, 2020 yılında ise oy oranını % 70,9& ; çıkartarak yine zirvede yer alırken,& ; Müge Anlı % 61,4 oranla ikinci, % 52.9 oran ise Şener Şen 3. sırada yer aldı. 2020 oylaması ile birlikle Haluk Levent 4. kez Türkiye'nin en güvenilir ünlü ismi olarak seçildi.& ;





Kaynak: Snob Magazin