Haluk Bilginer, Sıcak Kafa dizisine transfer oldu

Exxen'de yayınlanan Eşref Bey dizisi ile izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Haluk Bilginer, yeni bir projeye daha imza attı. Netflix'in iddialı yapımı Sıcak Kafa ile anlaşan Bilginer, yakın zamanda yeniden izleyiciye merhaba diyecek.

Rol aldığı güçlü yapımlar ve oyunculuk performansı ile ünü sınırları aşan Haluk Bilginer, en son Exxen'de yayınlanan Eşref Bey dizisinde yer almıştı.

YİNE BİR DİJİTAL PROJEYE ONAY VERDİ

Son zamanlarda proje tercihini dijital platformlardan yana kullanan usta oyuncu, yeniden bir dijital platform projesine onay verdi. Tims&B'nin yapımcılığını üstlendiği Netflix'in iddialı yapımı Sıcak Kafa dizisi ile anlaşan Haluk Bilgiler, yakında izleyici karşısına çıkacak.

SICAK KAFA HAKKINDA

Mert Baykal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Sıcak Kafa, güçlü oyuncu kadrosu ile platformun en dikkat çeken yapımlarından biri. Gonca Vuslateri, Hazal Subaşı, Erdem Akakçe, Feriha Eyüboğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerinde yer aldığı kitaptan uyarlama yapıma, en son oyuncu Osman Sonat dahil olmuştu.