Haluk Bilginer, Sıcak Kafa dizisine transfer oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Haluk Bilginer, Sıcak Kafa dizisine transfer oldu

27.02.2021 17:04 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:11
Haluk Bilginer, Sıcak Kafa dizisine transfer oldu

Exxen'de yayınlanan Eşref Bey dizisi ile izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Haluk Bilginer, yeni bir projeye daha imza attı. Netflix'in iddialı yapımı Sıcak Kafa ile anlaşan Bilginer, yakın zamanda yeniden izleyiciye merhaba diyecek.

Rol aldığı güçlü yapımlar ve oyunculuk performansı ile ünü sınırları aşan Haluk Bilginer, en son Exxen'de yayınlanan Eşref Bey dizisinde yer almıştı.

YİNE BİR DİJİTAL PROJEYE ONAY VERDİ

Son zamanlarda proje tercihini dijital platformlardan yana kullanan usta oyuncu, yeniden bir dijital platform projesine onay verdi. Tims&B'nin yapımcılığını üstlendiği Netflix'in iddialı yapımı Sıcak Kafa dizisi ile anlaşan Haluk Bilgiler, yakında izleyici karşısına çıkacak.

SICAK KAFA HAKKINDA

Mert Baykal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Sıcak Kafa, güçlü oyuncu kadrosu ile platformun en dikkat çeken yapımlarından biri. Gonca Vuslateri, Hazal Subaşı, Erdem Akakçe, Feriha Eyüboğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerinde yer aldığı kitaptan uyarlama yapıma, en son oyuncu Osman Sonat dahil olmuştu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Abdullah Avcı Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Haluk Bilginer, Sıcak Kafa dizisine transfer oldu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 17:12:57. #1.16#
title