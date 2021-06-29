Haluk Bilginer kimdir? Haluk Bilginer hayatı ve biyografisi! Haluk Bilginer kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Haluk Bilginer, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Haluk Bilginer hakkında merak edilenler. Haluk Bilginer hayatı ve biyografisi. Haluk Bilginer kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Haluk Bilginer merak konusu oldu. İşte Haluk Bilginer hakkında merak edilen Haluk Bilginer kimdir, Haluk Bilginer hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Haziran 1954

Kaç yaşında: 67yaşında

Nereli: İzmir

Boy: 1,74 m

Rol aldığı oyunlar ve filmlerle birçok ödülün sahibi olan oyuncu, 1990 yılında Tiyatro Stüdyosu'nun kurucuları arasında yer almış ve 1996'da Oyun Atölyesi'ni kurmuştur. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü Danışma Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.

Bilginer, 5 Haziran 1954'te İzmir Seferihisar'da doğdu. Babası sigortacı Tahsin Bey, annesi ev hanımı Bedriye Hanım'dır. Çiftin üç çocuğunun ortancası olan Haluk Bilginer, İzmir Türk Koleji'nde eğitim gördü. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu. Demokrat İzmir gazetesinin açtığı liseler arası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro öğrenimi gördü. Mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) ileri tiyatro öğrenimi gördü. 1980 ile 1991 arasında İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol aldığı oyun ve müzikallerden başlıcaları: My Fair Lady, Kafkas Tebeşir Dairesi, Macbeth, Pal Joey, Belami (West End'de Ken Hill'in) Phantom of the Opera.

1987 yılında Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi. Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu. Tiyatro Stüdyosu'nun Aldatma (Harold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi.

1992'de Zuhal Olcay ile evlendi. Çift, birlikte Hollywood'da "Indiana Jones" dizisinde, Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın "İki Kadın" filminde rol aldı. Bilginer, 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından "İstanbul Kanatlarımın Altında", "Usta Beni Öldürsene" ve "Masumiyet" gibi ödüllü filmlerde rol aldı. 1993'te Türkiye'nin ilk reality showu olan Sıcağı Sıcağına'yı sundu.

Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, bir tiyatro salonu sahibi olmak için Odeon Sineması'nı kiralayıp inşaata başladı; 1996'da çıkan yangından sonra 1999'da Moda'da baştan yaptıkları bir salonda Oyun Atölyesi'ni kurdular. Çift, 2004 yılında boşandı.

2006 yılında müzik sanatçısı Aşkın Nur Yengi ile evlenen Bilginer'in bu evlilikten Nazlı adında bir kızı bulunmaktadır. 2012 yılında Aşkın Nur Yengi ile boşanmıştır.