Türk tiyatrosunun ve televizyonunun usta ismi Haluk Bilginer, yeni dizi projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Efsane oyuncunun hangi yapımda rol alacağı ve dizinin isminin ne olduğu izleyiciler tarafından büyük merak konusu haline geldi. " Haluk Bilginer'in yeni dizisinin adı ne, ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Haluk Bilginer'in yeni dizisinin ismi ne, hangi kanalda? Haluk Bilginer'in yeni partneri kim oldu? İşte, detaylar…

HALUK BİLGİNER'İN YENİ DİZİSİNİN İSMİ NE, HANGİ KANALDA?

Başarılı yönetmen Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve 25 Film imzası taşıyan "Sekizinci Aile" adlı dizi, Disney Plus için hazırlandı. Eğlenceli ve sıra dışı kurgusuyla dikkat çeken yapımda, Afyonlu ve dünyayı yöneten gizemli 8. ailenin hikayesi anlatılıyor.

Toplam 8 bölümden oluşması planlanan dizi, sonbahar aylarında dijital platformda yayınlanacak. Merakla beklenen projede, Haluk Bilginer ailenin karizmatik ve otoriter liderine hayat veriyor.

HALUK BİLGİNER'İN YENİ PARTNERİ KİM?

Geçtiğimiz yıl "Maria" filminde Angelina Jolie ile başrolü paylaşan Haluk Bilginer, bu kez "Sekizinci Aile" dizisinde genç oyuncu Melisa Döngel ile kamera karşısına geçiyor. Dizide Bilginer'in canlandırdığı karakter, çocuklarından bile genç olan Dilan'la evli. Bu çarpıcı ilişki dinamiği, dizinin en dikkat çekici detayları arasında yer alıyor.

Haluk Bilginer'e projede birbirinden güçlü isimler eşlik ediyor. Ali Atay, Serkan Keskin, Çağlar Çorumlu, Cihan Talay, Mehmet Özgür ve Hazal Kaya, dizinin ana oyuncu kadrosunda yer alıyor.