Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden beste yaptı; sosyal medyada yer yerinden oynadı - Haberler Magazin
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Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden beste yaptı; sosyal medyada yer yerinden oynadı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Cübbeli AHmet Hoca'nın bir vaazında kullandığı ifadeleri beste yapan Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi, çektikleri eğlenceli video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bir vaazında hem sanatçıları hem de onların seslendirdiği şarkıları dinleyenleri eleştirdi. Sosyal medyada gündem olan Cübbeli'nin sözlerinden beste yapan usta oyuncu Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi, eğlenceli bir video çekti. Video kısa sürede en çok izlenenler ve paylaşılanlar arasına girdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

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