Halterler Bu Sefer Engellilere Destek İçin Kalkacak

1995 yılından itibaren kurulan crossfit topluluklarının ardından CrossFit şirketi 2002 yılında Greg Glassman tarafından Kaliforniya da kurulmustur. 2010 yılında Reebok un da sponsorluğunu üstlenmesiyle Crossfit yarışmaları dünya çapında katılımcı ve izleyici kazanmıştır.

CrossFit; halter,jimnastik ve atletizm branşlarının kombine edilmesinden oluşan bir egzersiz sistemidir.

Tüm dünyada her geçen yıl daha da popüler hale gelen Crossfit antrenman metodu, güç, kondisyon, çeviklik ve dayanıklılık üzerine kurulu.

10 yılı aşkın süredir dünyanın her yerinde yapılan Crossfit, son 5 yılda ülkemizde de resmi olarak önemli bir yol katetti.

Dünyanın birçok yerinde şampiyonaları yapılan ve ciddi izleyici kitlesi bulunan bu sporun Türkiye'deki en önemli salonlarından olan Crossfit Alsancak

Bu sene 2.sini düzenleyeceği

Türkiye'nin En Büyük Fitness Etkinliği olan Alsancak Team Series

29-30 Eylül Tarihlerinde Kuşadası'nda Atlantique Holiday Club'da rekor sayıda sporcunun (400 atlet) katılımıyla gerçekleşecek

Ve izlemek isteyen herkese açık olacak.

Sporun ticari kısmını bir kenara bırakan bu salon ilk kez 2017 yılında ülkemizdeki fitness kültürünü değiştirmek adına bir adım atarak "Alsancak Team Series" adlı yarışmayı hayata geçirdi.

Crossfit Alsancak bu sene yapılacak olan yarışmanın gelirini de Kuşadası engellileri koruma derneğine bağışlıyacak.

Bu etkinlikle terleyen her sporcu bir sosyal sorumluluk projesine de imza atmış olacak.

Engelsiz bir yaşamı hedefleyen Kuşadası engellileri koruma derneğinin inşa ettiği

Engelliler köyü Kuşadasına, yarışmadan elde edilecek gelirle spor malzemeleri alınacak.

Ayrıca engelli kardeşlerimiz yarışmada sporcularla zaman geçirip onları izleme ve beraber zaman geçirme fırsatı yakalayacaklar.

Yunanistan, Rusya, Polonya'dan yabancı sporcularla ülkemizi yurt dışında temsil eden elite sporcuların yer alacağı bu organizasyonu

şimdiden takvimlerinize işaretlemeyi unutmayın.