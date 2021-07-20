Halsey kimdir? Halsey'nin çocuğunun adı nedir? Halsey ile Alev Aydın'ın çocuğunun ismi nedir?

Dünyaca ünlü yıldız Halsey ile birlikte olan Alev Aydın, gündemin merak edilen konuları arasında yer almaya devam ediyor. Halsey'nin "Biliyorsunuz aslında bir film çekimi olacaktı. Ancak biliyorsunuz, sonra aşık olduk." sözleriyle aşkını belirtti başarılı isim Alev Aydın da gündemin merak edilen isimleri arasında yer aldı. Halsey'nin çocuğunun adı nedir? Halsey kimdir? Halsey ile Alev Aydın'ın çocuğunun ismi nedir?

Halsey kimdir? Halsey'nin çocuğunun adı nedir? Halsey ile Alev Aydın'ın çocuğunun ismi nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Alev Aydın kimdir? sorusunun yanıtı Halsey'nin doğum fotoğraflarının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, başarılı isim Alev Aydın Türk mü? Alev Aydın ile Halsey evli mi?

HALSEY KİMDİR?

Ashley Nicolette Frangipane 29 Eylül 1994, Edison, New Jersey'de dünyaya geldi. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü.

Halsey, New Jersey'de Ashley Frangipane adıyla doğmuş ve yetişmiştir. Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir. 14 yaşında akustik gitara geçmeden keman, viyola ve viyolonsel çaldı.

Halsey 16 veya 17 yaş civarlarında ona bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirtmiştir. 18 yaşında, mâli sıkıntılarla karşılaştı ve müzik, kirasını ödemek için bir yol oldu. Çeşitli sahne isimleri altında farklı şehirlerde çok sayıda akustik gösteriler yaptı. En sonunda lakabı olarak Halsey'yi seçti, bunun sebebi isminin (Ashley) anagramı ve Brooklyn'de gençliğinde çok vakit geçirdiği bir caddenin isminin olmasıydı.

HALSEY İLE ALEV AYDIN'ININ ÇOCUĞUNUN İSMİ NEDİR?

Macaristan asıllı ünlü şarkıcı Halsey, bu mutlu haberi sosyal medyadan paylaştığı mesajla duyurdu.

Halsey-Alev Aydın çifti, 14 Temmuz'da dünyaya gelen bebeklerine Ender Ridley adını verdi.

Halsey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Müteşekkirim. En "nadir" ve öforik doğum için. Aşktan güç almış." notunu düştü.