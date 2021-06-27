Halsey'in hamilelik pozu
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, çocuğunu kucağına almak için gün saymaya başladı. Alev Aydın'la sevgili olan şarkıcı, karnı burnunda olduğu pozu Twitter'dan yayınladı. İşte detaylar...
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, hamilelik pozunu paylaştı. Sevgilisi ve doğacak bebeğinin babası Alev Aydın'la birlikte olan Halsey, çocuğuna kucağına almaya gün sayıyor. 14 milyon takipçisi olduğu Twitter'dan ayna selfiesi yaptığı pozu yayınlayan şarkıcıya, beğeni ve yorum yağdı. Halsey, geçtiğimiz gün Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ı mezarı başında ziyaret etmişti.
Kaynak: Snob Magazin