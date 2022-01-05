Halo Infinite hikaye tasarımcısı Riot Games ekibine katıldı

Halo Infinite'in baş hikaye tasarımcısı Aaron Linde, 343 Industries'den ayrıldığını açıkladı. Linde, Twitter'dan League of Legends geliştirici Riot Games ekibine katıldığını söyledi. Linde Riot Games'teki Ar-Ge ekibine katılıyor.

Aaron Linde, 343 Industries'den ayrılmanın "son derece zor bir karar" olduğunu söyledi. Linde, " Halo Infinite, hayatımın geri kalanında kariyerimin en gurur verici başarılarından biri olmaya devam edecek." dedi. "Bunun bir parçası olduğum için çok minnettarım."

Aaron Linde Twitter'dan yaptığı bir açıklamada, "Size hem iyi hem de kötü bir haberim var: 2022'de yeni bir fırsatın peşine düşmek için 343 Industries'den ayrılıyorum. Bu benim için oldukça zor bir karardı, Halo Infinite hayatımın geri kalanında kariyerimin en gururlu başarılarından biri olarak kalacak. Bunun bir parçası olduğum için çok minnettarım. Şimdiye kadar üzerinde çalıştığım en iyi oyunu geliştiren 343'teki sevgili meslektaşlarıma, oyunun kalitesini yükseltmek için inanılmaz bir çaba gösteren seslendirme kadromuza ve bu çılgın yolculukta bize katılan oyunculara teşekkür ederim, 2021'i benim için inanılmaz derecede özel bir yıl yaptınız" sözlerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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