Halo Infinite 1. Sezon: Heroes of Reach duyuruldu!

2021 yılında piyasaya sürülecek olan Halo Infinite'in ilk sezonu 'Heroes of Reach' duyuruldu. Popüler birinci şahıs nişancı serisi Halo Infinite, oyun içi özellikleri bir blog gönderisi ile açıklandı. Halo Infinite hangi platformlar için çıkış yapacak? Halo Infinite tanıtım videosu!

343 Industries tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanacak birinci şahıs nişancı oyunu Halo Infinite, yıl içerisinde piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu hafta başlarında Halo Waypoint blog gönderisinde, Live Team Tasarım Direktörü Ryan Paradis, yeni etkinlikler, özelleştirmeler, oynanış ve daha fazlasıyla yeni bir çok oyunculu sezonun başlayacağını duyurdu.

Halo Infinite'de yer alacak çok oyunculu mod, tek oyunculudan ayrı olarak kendine özgü bir hikaye sunacak. 343 Industries, Halo Infinite'ın E3 etkinliğinde açıklanan bazı ayrıntılarını detaylandırdı ve şu açıklamalarda bulundu: "Planlarımızın merkezinde, Çok Oyunculu karakterinizi daha geniş Halo evreninde köklendirmek ve onlara Halo hikayesinde aktif bir rol vermek yer alıyor. Sezonlarda ve önümüzdeki yıllarda bunu tam olarak nasıl yapacağız diye sorarsanız… Şey, henüz ayrıntıları paylaşmaya hazır değiliz" ifadeleri kullanıldı."

'Heroes of Reach' olarak isimlendirilen ilk sezon, Halo'nun trajedisine geri dönüşle başlayacak. Halo Infinite 2021 yılı içerisinde Windows, Xbox One ve Xbox Seires X/S için yapacak.

HALO INFINITE TANITIM VİDEOSU