Halle Berry leopar mayosuyla olay yarattı

Dünyaca ünlü Amerika oyuncu Halle Berry, verdiği pozlarla Instagram'dan paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni gelen Berry'e, fiziğiyle ilgili olumlu mesaj yağdı. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Halle Berry (54), Instagram'dan verdiği pozlarla olay yarattı. Oyuncu, leopar desenli mayosu ve ayakkabısıyla çektirdiği iki kareyi yayınladı. 6 milyon 900 bin takipçisi olan Berry'nin düzgün fiziği ve güzelliğini dikkat çekti.

Oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni gelirken, takipçileri ise fiziğine övgüler yağdırdı. Daha önce üç kez evlenen Berry'nin iki çocuğu bulunuyor.

Kaynak: Snob Magazin