Halkımızın İnancı ve Yanımızda Olması Bizlere Büyük Güç Veriyor"

TURAN KAZAK - Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan Piyade Uzman Çavuş Emre Özcan, "Halkımızın inancı ve yanımızda olması bizlere büyük güç veriyor. Küçücük bir çocuğun gönderdiği bir mektubu okuduğumuzda ne kadar mutlu olduğumuzu anlatamam." dedi.

TSK tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen harekata katılan 24 yaşındaki Özcan, 15 Şubat'ta Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde, terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen roket saldırısında sağ kulağından yaralandı.

Kilis Devlet Hastanesindeki ameliyat sonrasında taburcu edilen Özcan, Aksaray'daki baba ocağına getirildi. Genel sağlık durumu iyi olan Özcan, tedavi sürecinin ardından birliğine teslim olacağı günü bekliyor.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır sürdürdüğü görevini gururla yaptığını söyledi.

Afrin'deki köyleri güvenli hale getirmek için yürütülen operasyonda kulağından yaralandığını aktaran Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şeyh Horoz bölgesindeki Karsanlı köyünü, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile koordineli şekilde teröristleri püskürterek güvenli hale getirdik. Operasyonu tamamladık, yerleşme durumuna geçmek üzereydik. Daha sonra güvenli olmayan karşı taraftan roket saldırısı düzenlendi. Allah'tan aracımızı sıyırıp geçti. 14 kişiydik, birkaç arkadaşım ağır yaralandı. Sağ kulağımdan yaralandım. Ona da şükür. Devletimiz, milletimiz için bunlar geçici şeyler."

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu, yakın zamanda görevine döneceğini ifade eden Özcan, "İyileştikten sonra oraya geri gideceğim ve arkadaşlarımı yalnız bırakmayacağım. Bayrağımızın dalgalanması için görevimin başına döneceğim. Bu işi severek ve gurur duyarak yapıyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı şekilde devam ettiğini, en yakın zamanda muvaffaak olunacağını vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Halkımızın inancı ve yanımızda olması bizlere büyük güç veriyor. Küçücük bir çocuğun gönderdiği bir mektubu okuduğumuzda ne kadar mutlu olduğumuzu anlatamam. Orada sevdiğinden, ailenden uzaktasın. İlla ki biraz üzüntü oluyor ama birlik beraberliğimizle bu durumu atlatıyoruz."

"Çok zor bir süreç ama dayanmak zorundayız"

Anne Ebru Özcan ise harekat süresince her zaman dualarla oğlunun ve Mehmetçik'in yanında olduğunu aktardı.

Teröristlerin hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacağının altını çizen Özcan, "Allah'ın izni ile bayrağımızı, vatanımızı, yurdumuzu kimseye teslim etmeyeceğiz. Allah evlatlarımızın canını sağ etsin. Hepsini esirgeyip, korusun. Dualarımız hep onlarla. Çok zor bir süreç ama dayanmak zorundayız. Çocuğumu, iyileştikten sonra geri göndereceğim. Arkadaşlarının yanına gidecek. Vatanımızı, bayrağımızı kimseye teslim etmeden en iyi şekilde dönecek." diye konuştu.

Baba Kemal Özcan ise Emre'nin tek oğlu olduğunu anımsatarak, "Tek oğlum var. TSK'ye emanet ettiğim için çok gururluyum. Zor bir şey ama gerekirse, istenilirse ben de oraya gitmeye hazırım. Vatan için yapamayacağımız şey yoktur. Allah cümlemizin evladını esirgesin." şeklinde konuştu.