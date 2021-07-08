Halkbank Üsküp'ten ihtiyaç sahiplerine elektrikli tekerlekli sandalye bağışı

Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Halkbank AD Skopje (Halkbank Üsküp), ihtiyaç sahiplerine 10 elektrikli tekerlekli sandalye bağışladı.

Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Halkbank AD Skopje (Halkbank Üsküp), ihtiyaç sahiplerine 10 elektrikli tekerlekli sandalye bağışladı.

Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı, "SOS Vita" adlı Özel İhtiyaçları Olan Bireyler Derneğine yapılan bağış törenindeki konuşmasında, hibenin özel ihtiyaç sahiplerinin gündelik hayatını kolaylaştırması temennisinde bulundu.

Sucubaşı, diğer kurum ve hayırsever insanlara sadece örnek teşkil etmesi için bu etkinliği düzenlediklerini aktararak, "Her ne kadar derdinizi paylaşıyoruz desek de, sizin kadar derinden yaşamadığımız için sizin kadar net anlayamayız, yaşam içerisindeki sıkıntıları neler olduğunu göremiyoruz. Ümit ediyorum ki bunu görebilme fırsatı yakalarız ve hayatı size daha kolaylaştırmak adına elimizden gelen ne varsa yerine getirmeye gayret gösteririz." diye konuştu.

SOS Vita Derneği Başkanı Ertan Şakiri de başta Sucubaşı olmak üzere özel ihtiyaç sahiplerine yardım yapan herkese teşekkür etti.

Özel ihtiyaç sahibi insanların sesi olacaklarını vurgulayan Şakiri, "Bu bizim işimiz. Özel ihtiyaç sahiplerine yardım etme zamanı geldi. 21. yüzyılda özel ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmamak bizim için felaket." ifadelerini kullandı.

Elektrikli tekerlekli sandalyelerin 6'sı Üsküp'te dağıtılırken diğer 4'ünün ülke genelindeki diğer belediyelerde bulunan özel ihtiyaç sahiplerine verileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Husamedin Gina