Halkbank'ın ABD'de görülen davada yaptığı temyiz başvurusu kabul edilmedi
Haberler » Dünya » Halkbank'ın ABD'de görülen davada yaptığı temyiz başvurusu kabul edilmedi - Haberler

Halkbank'ın ABD'de görülen davada yaptığı temyiz başvurusu kabul edilmedi

New York'taki temyiz mahkemesi, Halk Bankası'nın başvurusunu inceledikten sonra "özel statüyle duruşmaya katılım" talebini kabul etmedi.

22.02.2020 01:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 01:39
Halkbank'ın ABD'de görülen davada yaptığı temyiz başvurusu kabul edilmedi

ABD'de 'İran'a yönelik yaptırımların delinmesinde yardımcı olmakla' suçlanan davasında, bankanın "özel statüyle duruşmaya katılım" talebi için temyiz mahkemesine yaptığı başvuru reddedildi.


New York'taki temyiz mahkemesi, Halk Bankası'nın başvurusunu inceledikten sonra "özel statüyle duruşmaya katılım" talebini kabul etmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler