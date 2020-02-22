Halkbank'ın ABD'de görülen davada yaptığı temyiz başvurusu kabul edilmedi
New York'taki temyiz mahkemesi, Halk Bankası'nın başvurusunu inceledikten sonra "özel statüyle duruşmaya katılım" talebini kabul etmedi.
22.02.2020 01:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 01:39
ABD'de 'İran'a yönelik yaptırımların delinmesinde yardımcı olmakla' suçlanan Halk Bankası davasında, bankanın "özel statüyle duruşmaya katılım" talebi için temyiz mahkemesine yaptığı başvuru reddedildi.
New York'taki temyiz mahkemesi, Halk Bankası'nın başvurusunu inceledikten sonra "özel statüyle duruşmaya katılım" talebini kabul etmedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com