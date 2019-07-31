Halkapınar'da tekvando kursu açıldı

Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal ilçede yeni kurulan tekvando kursunun açılışını yaptı.

Halkapınar Gençlik Merkezi Müdürlüğü spor salonunda, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yaz sporları faaliyetleri kapsamında açılan kursun açılış programında, minik tekvandocu kursiyerlerin antrenmanını seyreden Kaymakam Bozkurtoğlu ve Belediye Başkanı Bakkal, kursun antrenörlüğünü yapan Yaşar Civci'den tekvando sporu ve kurs hakkında bilgi aldı.

Halkapınar Belediyesi tarafından kursiyerler için temin edilen spor kıyafetlerini, Kaymakam Bozkurtoğlu ve Belediye Başkanı Bakkal öğrencilere dağıttı.

Programa, İlçe Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Aydın ve veliler katıldı.

Kaynak: AA