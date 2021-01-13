Halkapınar'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Halkapınar'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı

13.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:15
Halkapınar'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı

Konya'nın Halkapınar ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerin çatısını uçurdu.

Konya'nın Halkapınar ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerin çatısını uçurdu.

İlçe merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, Bahçelievler Mahallesi'ndeki 3. Etap TOKİ inşaatı şantiyesine ait işçilerin kaldığı konteynerlere ait prefabrik evlerin çatısı uçtu.

Çatılar, rüzgarın etkisi ile yanındaki spor sahasını aşarak park halindeki iki aracın üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal olay yerinde yetkililerden bilgi aldı. Bakkal, şantiye çalışanlarının geçici olarak kalmaları için Belediyeye ait lojmanlarda yer ayarlandığını, söyleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Oğuzhan Koç İrem Derici Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Emre Taşdemir Tolga Ciğerci İsmail Kartal Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Halkapınar'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 16:17:59. #1.14#
title