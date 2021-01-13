Halkapınar'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı

Konya'nın Halkapınar ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerin çatısını uçurdu.

Konya'nın Halkapınar ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerin çatısını uçurdu.

İlçe merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, Bahçelievler Mahallesi'ndeki 3. Etap TOKİ inşaatı şantiyesine ait işçilerin kaldığı konteynerlere ait prefabrik evlerin çatısı uçtu.

Çatılar, rüzgarın etkisi ile yanındaki spor sahasını aşarak park halindeki iki aracın üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal olay yerinde yetkililerden bilgi aldı. Bakkal, şantiye çalışanlarının geçici olarak kalmaları için Belediyeye ait lojmanlarda yer ayarlandığını, söyleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür