Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ordinaryus'u Turhan Kaya, Halka Dizisinin Kadrosuna Katıldı

TRT 1'in polisiye dizisi ''Halka''da her bölüm heyecan artarken dizi ekibi arasına, Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ordinaryus karakterine can veren Turhan Kaya katıldı.

HALKA ÖRGÜTÜ'NÜN LİDERİ İLK KEZ EKRANA GELECEK

ES Film'in ortaya koyduğu ve TRT 1'in ekranlara getirdiği polisiye tadındaki ''Halka'' dizisi 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımcılığını Yusuf Esenkal ile Serdar Öğretici'nin yürüttüğü dizinin 5. Bölümünde işler iyice karışacak ve Halk Örgütü'nin lideri olan Cengiz Erkmen ilk kez görülecek.

KURTLAR VADİSİ PUSU'DA ROL ALDI

İddialı yapımlar arasında yer alan Halka'nın yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk oturuyor. İlk kez ekrana gelecek olan Halka Örgütü'nün lideri Cengiz Erkmen'e, 'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Binbir Gece' ve 'Çemberimde Gül Oya' gibi yapımlarda boy gösteren Turhan Kaya can verecek.

Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Burak Sergen, Erdal Yıldız, Umut Karadağ, Funda İlhan, Dilan Telkök, Şehsuvar Aktaş ve Serhat Midyat'ın yer aldığı güçlü kadrolu dizinin senaryosunu Aziz Tuna, Selim Bener ve Ali Demirel üstlendi.