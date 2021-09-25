Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak öldürdü - Haberler
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Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak öldürdü

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya
Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak öldürdü

Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban halka açık idamlara başladı. Taliban, 4 erkeği Herat kentinde vinçlere asarak öldürdü.

20 yıl sonra Afganistan'da yönetimi geçiren Taliban, dünyaya korku salmaya devam ediyor. Yeni dönemde kadınların iş ve eğitim hayatına katılması zorlaştırılırken, halka açık idamlar ise bugün itibarıyla başladı.

GÜVENLİK İÇİN GEREKLİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Pazar günü Taliban'ın ülkedeki cezaevleri sorumlusu olan Molla Nurettin Turabi, idam ve uzuv kesme cezalarının yeniden başlayacağını uluslararası medyaya verdiği bir röportajda açıklamıştı. 90'lı yılların sonunda Taliban'ın birinci döneminde din polisi gücünün başında bulunan Turabi, uzuv kesmelerin 'güvenlik ortamı için gerekli' olduğunu savundu ve söz konusu cezaların halka açık infaz edilmeyebileceğini söyledi.

4 ERKEĞİ VİNCE ASTILAR

Dünyaya korku salan açıklamalar sonrasında bugün ilk halka açık idamlar gerçekleştirildi. İktidardaki birinci ayını dolduran Taliban önceki dönemine göre daha ılımlı olacağı sözünü verse de, bugün Herat'tan gelen görüntüler şok etkisi yarattı. Taliban, adam kaçırmakla suçladığı dört erkeği Herat'ta şehir meydanındaki vinçlere astı ve kent sakinleri güpegündüz gerçekleşen idamları izledi.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Metin Yalcin:İran şii etkisi görülmeye başladı .. Afganistan bu saatten sonra bir daha kendine gelemez, ikiye bölünür bir taraf Peştunistan diğer taraf Afganistan olur Rusya, Çin ve ABD nin oyuncağı olur giderler Bknz Yemen, Libya, Irak, Suriye, Sudan vs vs
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