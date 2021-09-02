Halka açık alanlarda cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Halka açık alanlarda cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti

Halka açık alanlarda cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, ABD'de katıldığı bir radyo programında ses getirecek açıklamalarda açıklamalarda bulundu. Jay-Z ile evli olan Beyonce'un cinsel ilişki itirafı ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

Hollywood'un popüler çiftlerinden Beyonce ve Jay-Z hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

40 yaşındaki Beyonce, ABD'de katıldığı bir radyo programında ilginç itiraflarda bulundu. Beyonce, halka açık alanlarda ilişkiye girmekten zevk aldığını söyledi.

Dünyaca ünlü şarkıcı, "Bu durum çoğu insana garip geliyor farkındayım. Ancak kararlarımızı ve düşüncelerimizi kimsenin sert bir biçimde sorgulama hakkı yok" dedi.

Sözlerini sürdüren Beyonce, "En büyük hayalim, Paris'teki Louvre or the Arc de Triomphe'de cinsel ilişkiye girmek" diyerek ağızları açık bıraktı.

Rapçi, Jay-Z'yle 2008'den bu yana evli olan Beyoncé'nin Blue Ivy, Rumi ve Sir isimlerinde üç çocuğu bulunuyor.

Halka açık alanlarda cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti
Halka açık alanlarda cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti
Halka açık alanlarda cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti
Halka açık alanlarda cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti
Halka açık alanlarda cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Meral Akşener Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Metin Çekmez Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Muslera Ali Koç Burak Elmas Ünal Karaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Halka açık alanlarda cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 19:12:40. #1.15#

title