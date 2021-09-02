Halka açık alanlarda cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, ABD'de katıldığı bir radyo programında ses getirecek açıklamalarda açıklamalarda bulundu. Jay-Z ile evli olan Beyonce'un cinsel ilişki itirafı ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

Hollywood'un popüler çiftlerinden Beyonce ve Jay-Z hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

40 yaşındaki Beyonce, ABD'de katıldığı bir radyo programında ilginç itiraflarda bulundu. Beyonce, halka açık alanlarda ilişkiye girmekten zevk aldığını söyledi.

Dünyaca ünlü şarkıcı, "Bu durum çoğu insana garip geliyor farkındayım. Ancak kararlarımızı ve düşüncelerimizi kimsenin sert bir biçimde sorgulama hakkı yok" dedi.

Sözlerini sürdüren Beyonce, "En büyük hayalim, Paris'teki Louvre or the Arc de Triomphe'de cinsel ilişkiye girmek" diyerek ağızları açık bıraktı.

Rapçi, Jay-Z'yle 2008'den bu yana evli olan Beyoncé'nin Blue Ivy, Rumi ve Sir isimlerinde üç çocuğu bulunuyor.

Kaynak: Snob Magazin