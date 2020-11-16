Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır
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Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır

16.11.2020 10:24 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:53

Gazeteci Gürkan Hacır, Netflix'in 'Bir Başkadır' adlı dizisinde Halk TV'nin geçtiği sahneye tepki gösterdi. Hacır, "Başörtülüleri uzaylı gibi gördüğünü söyleyen anne-babayı benim ve Yılmaz Ağabey üzerinden karakterize etmesi saçmalıktır. Önyargıdır" ifadelerini kullandı.

Netflix'te yayınlanan Berkun Oya imzalı 'Bir Başkadır' dizisi yayınlandığı ilk günde Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Özellikle dizinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'in oyunculuğu herkes tarafından beğenilirken, dizinin 5'inci bölümünde Halk TV'nin geçtiği bir sahne dikkat çekti.

Dizide gazeteci Gürkan Hacır sunduğu programa yer verilirken, Hacır bu sahneye tepki gösterdi ve sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır

"BENİM VE YILMAZ AĞABEY ÜZERİNDEN KARAKTERİZE ETMESİ SAÇMALIKTIR"

Hacır yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlarım 'Bir Başkadır'ın benimle ilgili 5 saniyelik bölümünü yollamışlardı. Nezaketen teşekkür ettim. Dizinin tamamını izleyince durum farklılaştı. Başörtülüleri uzaylı gibi gördüğünü söyleyen anne-babayı benim ve Yılmaz Ağabey üzerinden karakterize etmesi saçmalıktır. Önyargıdır" ifadelerine yer verdi.

Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır
Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır
Haber Yorumları (1)
CAN AZERBAYCAN: Yalan mı kardeş Halk Tv bugün müslüman olduğunu belli eden herkese düşman değil mi
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