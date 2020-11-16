Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır

Gazeteci Gürkan Hacır, Netflix'in 'Bir Başkadır' adlı dizisinde Halk TV'nin geçtiği sahneye tepki gösterdi. Hacır, "Başörtülüleri uzaylı gibi gördüğünü söyleyen anne-babayı benim ve Yılmaz Ağabey üzerinden karakterize etmesi saçmalıktır. Önyargıdır" ifadelerini kullandı.

Netflix'te yayınlanan Berkun Oya imzalı 'Bir Başkadır' dizisi yayınlandığı ilk günde Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Özellikle dizinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'in oyunculuğu herkes tarafından beğenilirken, dizinin 5'inci bölümünde Halk TV'nin geçtiği bir sahne dikkat çekti.

Dizide gazeteci Gürkan Hacır sunduğu programa yer verilirken, Hacır bu sahneye tepki gösterdi ve sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"BENİM VE YILMAZ AĞABEY ÜZERİNDEN KARAKTERİZE ETMESİ SAÇMALIKTIR"

Hacır yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlarım 'Bir Başkadır'ın benimle ilgili 5 saniyelik bölümünü yollamışlardı. Nezaketen teşekkür ettim. Dizinin tamamını izleyince durum farklılaştı. Başörtülüleri uzaylı gibi gördüğünü söyleyen anne-babayı benim ve Yılmaz Ağabey üzerinden karakterize etmesi saçmalıktır. Önyargıdır" ifadelerine yer verdi.