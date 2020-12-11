Halk TV'de yayımlanan Şimdiki Zaman Siyaset programı neden yayından kaldırıldı? Şimdiki Zaman Siyaset programı neden yayınlanmadı?

Gazeteci Gürkan Hacır'ın Halk TV'de yayımlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" programı yayından kaldırıldı. Halk TV'de yayımlanan Şimdiki Zaman Siyaset programı neden yayından kaldırıldı? Şimdiki Zaman Siyaset programı neden yayınlanmadı?

Gazeteci Gürkan Hacır'ın Halk TV'de yayımlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" programı yayından kaldırıldı. Halk TV'de yayımlanan Şimdiki Zaman Siyaset programı neden yayından kaldırıldı? Şimdiki Zaman Siyaset programı neden yayınlanmadı? İşte detaylar haberimizde...

ŞİMDİKİ ZAMAN SİYESET PROGRAMI NEDEN YAYINLAMADI?

Gazeteci Gürkan Hacır, Halk TV'deki "Şimdiki Zaman Siyaset" programının yayından kaldırıldığını duyurdu.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Gazeteci Gürkan Hacır, kararın Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tarafından alındığını belirtti. Hacır'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş beni arayarak Şimdiki Zaman Siyaset programımızın yayından kaldırıldığını iletti. Toktaş gerekçe olarak da ben, İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu, Barış Yarkadaş ve Erol Mütercimlerin'in başka TV kanallarındaki tartışma programlarına çıkmamamızı gösterdi. Bu durum Halk TV'nin diğer günlerdeki raitinglerini etkiliyormuş. Son 2 sezonda tam 28 hafta tüm haber kanalları içerisinde gün birinciliğini bize veren izleyicilerimize ve onlarla buluşmamızı sağlayan Halk TV'ye teşekkür ederiz. Başka mecralarda görüşmek üzere."