Halk sanatçısı Özay Gönlüm vefatının 21. yılında anıldı
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Halk sanatçısı Özay Gönlüm vefatının 21. yılında anıldı

01.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:34

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk Halk Müziği sanatçısı Özay Gönlüm'ün türküleriyle gönüllerde yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk Halk Müziği sanatçısı Özay Gönlüm'ün türküleriyle gönüllerde yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Sanatçı Özay Gönlüm, vefatının 21. yılında Çatalçeşme Oda Tiyatrosu bahçesindeki anıt heykeli önünde düzenlenen törenle anıldı.

Başkan Zolan, Gönlüm'ün yakınları ve arkadaşlarının da katıldığı törende, ünlü sanatçının heykeline çelenk bıraktı.

Zolan, burada yaptığı konuşmada Özay Gönlüm'ün Denizli'nin kültürel mirasına çok büyük katkı sağladığını, onu her geçen yıl daha da özlediklerini dile getirdi.

Tüm Denizlililer olarak Gönlüm'ü minnet ve şükranla andıklarını ifade eden Zolan, şunları söyledi:

"Hasretle andığımız Özay Gönlüm, Denizli'mizin güzelliklerini, türkülerini, kültürünü, değerlerini ilmek ilmek işlemiştir. Bugün eğer Denizli'mizde heyecan verici ve coşkulu türküler söyleniyorsa emek veren Özay Gönlüm sayesindedir. Bize düşen onun eserlerini geleceğe aktarmaktır. Özay Gönlüm, gönlümüzde, türkülerimizde ilelebet yaşamaya devam edecektir. Genç yaşta kaybettik, genç yaşına rağmen dev gibi eserler, türküler ve güzellikler bıraktı. Çok yönlü bir sanatçıydı. Sadece sözüyle değil yareniyle, tiyatrosuyla ayrı güzel bir sanatçıydı. Onu minnet ve şükranla anıyoruz. Allah'ım rahmet eylesin."

Sıra dışı ve sempatik kişiliğiyle de hatırlanan Özay Gönlüm'ün vefat yıl dönümü nedeniyle saat 20.00'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Youtube sayfasından anma konseri düzenleneceği belirtildi.

Halk sanatçısı Özay Gönlüm vefatının 21. yılında anıldı
Halk sanatçısı Özay Gönlüm vefatının 21. yılında anıldı
Halk sanatçısı Özay Gönlüm vefatının 21. yılında anıldı
Halk sanatçısı Özay Gönlüm vefatının 21. yılında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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