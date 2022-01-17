Halk PCR Testi Kararı Hakkında Ne Söyledi?

VOA Türkçe, halka Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda, temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını ve bundan böyle PCR testinin yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacağı yönünde açıklaması hakkında düşüncelerini sordu.