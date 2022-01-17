Halk PCR Testi Kararı Hakkında Ne Söyledi?
VOA Türkçe, halka Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda, temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını ve bundan böyle PCR testinin yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacağı yönünde açıklaması hakkında düşüncelerini sordu.
VOA Türkçe, halka Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda, temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını ve bundan böyle PCR testinin yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacağı yönünde açıklaması hakkında düşüncelerini sordu
Son Dakika: Dün kaldırılan uygulama, bugün yeniden yürürlüğe alındı! Şehirlerarası uçuşlarda PCR istenilmeye devam edecek
Uçakla şehirler arası seyahatte PCR zorunluluğu yeniden getirildi
Valiliklere gönderilen genelgeye göre uçakla şehirler arası seyahatte aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Kovid-19 geçirmemiş kişilerden...