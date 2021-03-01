Halk Ozanı Özay Gönlüm, ölümünün 21'nci yılında törenle anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Halk Ozanı Özay Gönlüm, ölümünün 21'nci yılında törenle anıldı

01.03.2021 14:08 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:13
Halk Ozanı Özay Gönlüm, ölümünün 21'nci yılında törenle anıldı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, önemli halk ozanlarından Özay Gönlüm'ü vefatının 21. yıldönümünde, anıt heykelinin önünde törenle andı.

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, önemli halk ozanlarından Özay Gönlüm'ü vefatının 21. yıldönümünde, anıt heykelinin önünde törenle andı.

Denizli'nin kültürünü ve ezgilerini dünyaya tanıtan halk ozanı Özay Gönlüm, vefatının 21'nci yılında da unutulmadı.  Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği törenle usta sanatçı Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önündeki anıt heykeli önünde yapılan törenle anıldı.  Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, davetliler, yakınları ve ünlü sanatçının sevenleri katıldı.

Başkan Zolan'ın sanatçının anıt heykeline çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

ZOLAN: ÖZAY GÖNLÜM ÇOK YÖNLÜ SANATÇIYDI 

Törende konuşan Başkan Zolan, Denizli'nin kültürel mirasına çok büyük katkı sağlayan halk ozanı Özay Gönlüm'ün unutulmayacağını belirterek, "Her geçen yıl O'nu daha da özlüyor, hasretle anıyoruz. Özay Gönlüm Denizli'mizin güzelliklerini, türkülerini, kültürünü, değerlerini ilmek ilmek işleyerek bugünlere gelmesini sağlamıştır. Bugün eğer Denizli'mizde heyecan verici ve coşkulu türküler söyleniyorsa, Özay Gönlüm sayesindedir. Bize düşen, O'nun eserlerini geleceğe aktarmaktır. Özay Gönlüm, çok yönlü bir sanatçıydı. Şehrimiz durdukça, türküleri söylendikçe, bırakmış olduğu eserler hiçbir zaman unutulmayacaktır. Genç yaşta kaybettik, genç yaşına rağmen dev gibi eserler, türküler ve güzellikler bıraktı. Sadece sözüyle değil, yareniyle, tiyatrosuyla ayrı güzel bir sanatçıydı" dedi.

Özay Gönlüm'ün sanatçı kişiliğinin anlatıldığı konuşmaların ardından tören sona erdi.

Halk Ozanı Özay Gönlüm, ölümünün 21'nci yılında törenle anıldı
Halk Ozanı Özay Gönlüm, ölümünün 21'nci yılında törenle anıldı
Halk Ozanı Özay Gönlüm, ölümünün 21'nci yılında törenle anıldı
Halk Ozanı Özay Gönlüm, ölümünün 21'nci yılında törenle anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Bakkal Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Halk Ozanı Özay Gönlüm, ölümünün 21'nci yılında törenle anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 14:24:26. #1.14#
title