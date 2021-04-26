Halk ozanı Ali Ekber Çiçek mezarı başında anıldı
Ölümünün yıl dönümünde halk ozanı Ali Ekber Çiçek, Balıkesir'in Edremit ilçesinde mezarı başında anıldı.
Ölümünün yıl dönümünde halk ozanı Ali Ekber Çiçek, Balıkesir'in Edremit ilçesinde mezarı başında anıldı.
Halk ozanı Ali Ekber Çiçek, ölüm yıl dönümünde Edremit'in Çamlıbel Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı. Anma törenine CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger, Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, Ali Ekber Çiçek'in kızı Ebru Çiçek, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan ile yönetimi, sanatçılar ve sevenleri katıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı