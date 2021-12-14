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Halk otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Aratol İstiklal Mahallesi 158. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aratol İstiklal Mahallesi'nden yolcu aldıktan sonra Konya yolu istikametine giden Hamza Ç. (56) idaresindeki 68 M 0018 plakalı Isızu marka halk otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan Züleyha K.'ya (33) çarptı. Kaza sonucu yaya kadın ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Halk otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı

Halk otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı

Halk otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı

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