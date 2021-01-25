Seyir halindeki otobüsün fırlayan iki arka tekerleği mahalleyi birbirine kattı

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki halk otobüsünün iki arka tekerleği yerinden fırladı. Tekerleklerden biri demir korkuluklara, diğeri ise önce kaldırımdaki 74 yaşındaki yaşlı adama, ardından kaldırımda bulunan sandalyelere çarptı. Yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, olay anı mobese kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şekerdere Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezi istikametine seyir halindeki Y.G.'nin kullandığı halk otobüsünün sol arka iki tekerleği yerinden çıktı. Tekerleklerden birisi refüjdeki demir korkuluklara çarparak durdu.

74 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAMA ÇARPTI

İkinci tekerlek ise bulvar üzerinde yaklaşık 500 metre ileride kaldırımda yürüyen A.B'ye (74), ardından iki otomobile çarptı. Otobüs tekerleği daha sonra bir iş yerine ait kaldırımdaki sandalyelere çarparak zarar verdi.

Lastiğin çarptığı A.B. 112 Acil Servis ekiplerince Yörükselim Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay sonrası otobüsün tekerleği yeniden yerine takılırken, kısa süreli trafiğe kapatılan bulvar yeniden ulaşıma açıldı. Öte yandan olayın yaşandığı bulvarda lastiğin yokuş aşağı seyretmesi ise hem mobese hem de güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY