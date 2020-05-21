Otobüste hırsızlık yapan şahıs, şoför kapıları kapatınca kaçamadı
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Otobüste hırsızlık yapan şahıs, şoför kapıları kapatınca kaçamadı

Adana'da halk otobüsünde yolculardan birinin çantasından 1.300 lira çalan hırsız, şoförün hemen kapıları kapatması üzerine yakalandı.

21.05.2020 10:12 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:28

Adana'da halk otobüsündeki bir kadının çantasından 1.300 lira çalan zanlı, durumun fark edilmesi üzerine araçtan inmek istedi. Şoför kapıyı kapatınca tekmelemeye başlayan hırsız, kaçamayıp yakalandı. Olay anı araç kamerası tarafından görüntülendi.

1.300 TL ÇALDI

Seyhan ilçesinde bulunan Ziyapaşa Bulvarı'nda market alışverişinden dönen ve eve gitmek için halk otobüsüne aracına binen Sebaha Topal (37), elindeki poşetlerle aracın ön kısmındaki koltuğa doğru ilerlerken, onu takip eden Ali A. da kadının çantasının fermuarını açıp, el çabukluğuyla içindeki 1.300 lirayı alıp arka tarafa doğru geçti.

KAPILAR KAPANINCA TEKMELEMEYE BAŞLADI

Şahsın, çantasına sürtünerek temas ettiğini fark eden Topal, sırt çantasını kontrol ettiğinde de fermuarının açılıp, içindeki parasının da alındığını anlayınca durumu araç sürücüsüne bildirdi. Bunun üzerine şoför, kapıları kapattı. Yakalanacağını anlayan Ali A. da otobüsün arka kapısını tekmeleyip açmak istedi, ancak şoför ve diğer yolcuların müdahalesi ile yakalandı. Bu anlar ise araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında kemeriyle pantolonun arasına sıkıştırdığı bin 300 lira para da ele geçirildi. Yankesicilik, hırsızlık ve uyuşturucu gibi suçlardan 13 ayrı suç kaydı bulunan Ali A'nın 2 ay önce de cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Emniyetteki sorgusunda, "Bir süre önce cezaevinden çıktım. Acıkmıştım, param da olmayınca kadının çantasındaki parayı aldım. Çok pişmanım" dediği öğrenilen Ali A. sevk edildiği Adana Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece tutuklandı. Para da Sebaha Topal'a teslim edilirken, otobüs şoförünün aracında oluşan ufak çaplı hasarla ilgili olarak da şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Otobüste hırsızlık yapan şahıs, şoför kapıları kapatınca kaçamadı

Kaynak: İHA

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