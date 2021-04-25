Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı
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Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı

Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde halk otobüsünün sürücüsü, iftar vakti yanında bulunan yemeğini otobüste bulunan yolcu ile paylaştı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde halk otobüsünün sürücüsü, iftar vakti yanında bulunan yemeğini otobüste bulunan yolcu ile paylaştı. Sürücü ve vatandaşın kameraya yansıyan diyalogları ise sosyal medyada büyük ilgi ördü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi ile Körfez Hereke bölgesi hattında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark'a ait halk otobüsü Körfez ilçesinde seyir halindeyken akşam ezanı okudu. Bu sırada oruçlu olan halk otobüsü sürücüsü Arif Korkmaz, otobüste bulunan yolcuya "Niyetli misin?" diye sordu. Yolcunun oruçlu olduğunu söylemesi üzerine Korkmaz, vatandaştan oruçlarını açmak için 5 dakika mola vermek için izin istedi. Vatandaşın sorun olmayacağını söylemesi üzerine Kokmaz halk otobüsünü yol kenarında durdurdu.

Yemeğini yolcu ile paylaştı, o anlar kameraya yansıdı

Daha sonra Korkmaz, suyunu ve yemeğinin yarısını otobüste bulunan vatandaş ile paylaştı. Kokmaz, oruçlarını açmalarının ardından tekrar yola devam etti. Vatandaş ise Korkmaz'a teşekkür etti. Yaşanan olay halk otobüsü içerisinde bulunan yol güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşlardan büyük ilgi gördü. - KOCAELİ

Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı
Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı
Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı
Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı
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