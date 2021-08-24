Halk otobüsü gelin arabası oldu
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Halk otobüsü gelin arabası oldu

Halk otobüsü gelin arabası oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde damat Gökay Kul, şoförü olduğu özel halk otobüsünü gelin arabası yaptı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde damat Gökay Kul, şoförü olduğu özel halk otobüsünü gelin arabası yaptı. Elif ve Gökay çiftinin otobüslerden oluşan düğün konvoyu renkli görüntülere sahne oldu.

İlçede halk otobüsünde şoförlük yapan Gökay Kul, otobüsü gelin arabası yapma hayalini yıllar sonra gerçeğe dönüştürdü. Yetkililerin müsaade etmesi üzerine otobüsü süsleten damat, düğün günü sürpriz yaparak otobüsü gelin arabasına çevirdi. Gökay Kul, otobüsle gelini evinden alarak, davetlilerle birlikte şehir turu attıktan sonra, vatandaşların şaşkın bakışları arasında düğün salonuna gitti.

Uzun süredir halk otobüslerinde şoförlük yaptığını dile getiren Gökay Kul, "Çok istediğim gelin arabası hayalimi gerçekleştirdim. Bir farklılık yaparak unutulmaz anlar yaşadık. Eşim de çok şaşırdı, sürpriz oldu. Otobüslerle konvoy yaptık. Gelin arabası şehir içinde büyük ilgi gördü. Bu mutluluğa ortak olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(Onur Nuyan/İHA)

Halk otobüsü gelin arabası oldu
Halk otobüsü gelin arabası oldu
Halk otobüsü gelin arabası oldu
Halk otobüsü gelin arabası oldu
Halk otobüsü gelin arabası oldu
Halk otobüsü gelin arabası oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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