Halk Müziği Sevgisi Onları Bir Araya Getirdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde değişik meslek mensupları Türk halk müziğine olan sevgileriyle bir araya gelip koro kurdu.

Müzik öğretmeni Turgay Sarıteke ve esnaf Ümit Nuri Gültekin'in çalışmaları sonucu birçok meslek gruplarından ve üniversite öğrencilerinden oluşan türküseverler, İslahiye Ticaret Odası (İSTO) desteğiyle Türk halk müziği korosu kurarak haftada bir gün bir araya gelip çalışmaya başladı.

İlçe esnafından Gültekin, yaptığı açıklamada, İslahiye'de sosyal etkinliklerin artması ve kültürün bir sonraki nesillere aktarılması, unutulmaması için bir araya geldiklerini söyledi.

Koro olarak kısa sürede 24 türkülük bir repertuvara sahip olduklarını dile getiren Gültekin, nisan ayının ilk haftasında konser vermeyi planladıklarını belirtti.

İlçede noterlik yapan Cemile Karakuş ise iki yıldır İslahiye'de bulunduğunu, ilçede sosyal etkinliklerin çok fazla olmadığından yakındığını belirtti.

Koronun hem sosyal bir etkinlik içinde yer almak hem de farklı mesleklerden insanların bir araya gelerek yeni arkadaşlıkların oluşması açısından yararlı olduğunu ifade eden Karakuş, bu koronun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Karakuş, türkülerin unutulmaması gerektiğine de işaret ederek, "Kültürümüzün bir parçasını dahi olsa seslendirmek, dile getirmek güzel bir şey. Kuşaktan kuşağa aktarılmasına umarım bizler de vesile oluruz." dedi.

Ev kadını Berrin Şaşmaz da kendilerine çalışmaları sırasında, ticaret odasını çalışma alanı olarak tahsis eden İSTO Başkanı Selahaddin Türkmen'e teşekkür etti.