Halk Günü Buluşmasının Zamanı Değişti

Niğde Valisi Yıldırım Şimşek'in vatandaşların sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla düzenlediği Halk Günü buluşmalarının, bu aydan itibaren çarşamba günleri yapılacağı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, daha önce pazartesi günleri yapılan Halk Günü toplantılarının bu aydan itibaren çarşamba günleri 10.00-11.00 saatlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.



Açıklamada, hizmet odaklı yönetim anlayışı ile başlatılan ve Vali Şimşek'in başkanlık ettiği Halk Günü buluşmasının, bu ay 12 Temmuz Çarşamba günü yapılacağı da kaydedildi.