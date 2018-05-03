Halk Eğitim Merkezi "Yıl Sonu Sergisi" Açıldı

Kızılcahamam Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından 2017-2018 Eğitim Sezonu Yıl Sonu Sergi Töreni gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü binasında yapılan törene Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Belediye Meclis üyeleri Songül Ergelen, Yusuf Şengül, İbrahim Yıldız, Kemal Öztürk, Durali Uygun, Adem Emin Atakul, Murat Can, Günaydın Yüce, Hamis Tüfekci, kurum müdürleri, okul müdürleri, davetliler, kurum yöneticileri ve kursiyerler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, kursiyerler tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikler sergilendi. Okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursu başarıyla tamamlayan kursiyerleri temsilen Emine Dündar konuşma yaparak, seferberliği başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi emine Erdoğan'a teşekkür etti. Emine Dündar'a belgesini İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş takdim etti. - ANKARA