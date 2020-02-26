Halk Bankası, ABD'deki İran yaptırımları davasına katılmayı kabul etti
Halk Bankası, ABD'deki İran yaptırımları davasında temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından duruşmalara katılmayı kabul etti.
26.02.2020 01:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 01:42
Halk Bankası, ABD'deki İran yaptırımları davasında temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından duruşmalara katılmayı kabul etti.
Halk Bankası avukatları, New York Güney Bölge Federal Mahkemesinde bugün yapılan duruşmada, banka adına bundan sonraki süreçte duruşmalarda yer alacaklarını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com