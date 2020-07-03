Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in mart ayında dünyaya gelen ikinci çocukları Han, ilk kez görüntülendi. Annesinin kucağında görüntülenen bebeğin babasına olan benzerliği de gözlerden kaçmadı.

2009 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz aylarda Han adını verdikleri ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Koronavirüs salgınından dolayı çocukları ve eşiyle evde zaman geçiren Bergüzar Korel, önceki gün bebeğiyle Etiler'de görüntülendi.

BABASINA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Habertürk'te yer alan habere göre; bebeğin yüzünü saklama çabasında başarılı olamayan aile, ilk kez bir arada objektiflere takıldı. Etiler'de bir mekanda oturan çift, arkadaşları ile bol bol vakit geçirdi. Kahve molasını Han bebeğin ağlaması ile bozan Korel, sık sık ayağa kalkarak, oğlunu gezdirdi.İlk kez kameralar ile tanışan bebeğin, babası Halit Ergenç'e olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Virüsten korunmak için evinden çıkmamaya özen gösteren Bergüzar Korel'in yanına gelen arkadaşına maskesiz şekilde çocuğunu sevdirmesi de herkesi şaşırttı.