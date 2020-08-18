Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
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Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13 yıl hapsi istenen Ozan Güven, Babil dizisinden ayrıldı. Dizide başrol oynadığı Güven'in ayrılık kararı üzerine konuşan Halit Ergenç, "Ozan'ın bu olaydan alnının akıyla çıkacağına inanıyorum. Kararlarına saygı duyuyorum" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

18.08.2020 08:42 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:08

Oyuncu Ozan Güven, sosyal medya uzmanı sevgilisi Deniz Bulutsuz'a evinde saatlerce darp uyguladığı gerekçesiyle gündeme bomba gibi düştü. Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisine şiddet uyguladığı için 13,5 yıl hapsi istenen Güven, başrol oynadığı Babil dizisinin yapım şirketiyle anlaşmalarını feshetti.

Bir mekan çıkışı aracına binerken Uçankuş'a konuşan Halit Ergenç ise Babil dizisinde başrolü paylaştığı Ozan Güven hakkında gündeme damga vuracak ifadeler kullandı.

"OZAN ALNININ AKIYLA ÇIKACAK"

Güven'in Babil dizisinden ayrılmasıyla ilgili açıklama yapan Halit Ergenç, "Ozan'ın takdiridir. Ben Ozan'ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı" dedi.

Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven savunması: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Haber Yorumları (7)
HERKES OLMUŞ BİR BAŞ KESEN: Yorum yapanlar, bu haberi bu şekilde yazanlar olay gerçekleşirken ordalar mıydı? Olayı ancak adaletin terazisinden çıktıktan sonra eleştirip yorumlayabiliriz fakat hala davası devam eden olaylara sanki bizzat şahit olmuşuz gibi insanların günahını almak Türk halkına yakışmıyor.
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QRANKARA: kadına şiddeti veya herhangi bir canlıya şiffeti savunan namerttir. Bu olay üzerinde neyin ne olduğunu bilmeden linç girişimi bence yanlış. Ben de Ozan Güvenin böyle bir şey yapabilme ihtimalini görmüyorum. Ne yaşadılar bilemem ama Ozan, kadına şiddetin karşısında duran bir insan. Yaptıysa tabi ki cezasını çeksin ama inanmıyorum.
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İZMİRLİ: bunlar böyledir, muhafazakar biri yapsa linç ederler, iki ağaç için gezide gözlerini yırttılar, kadın hakları derler kadın döverler işlerine nasıl gelirse yani anlayacağınız özgürlüğü sadece kendilerine isterler. . .
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