Halit Doğan kimdir? Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan kimdir? Kaç yaşında, nereli?

1978 Yılında Çarşamba Yenikışla Mahallesinde doğan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan kimdir? Halit Doğan kaç yaşında, nereli? Halit Doğan mesleği nedir? hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN KİMDİR?

1978 Yılında Çarşamba Yenikışla Mahallesinde Doğdu.1996 Yılında Girdiği Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 Yılında mezun oldu. 2002 Yılından Bu Yana Çarşamba İlçesinde Serbest Avukatlık Yapmaya Devam Etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Tarafından 31 Mart Mahalli ve İdari Seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti Çarşamba Belediye Başkan Adayı Olarak Belirlendi.