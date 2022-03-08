Halis Serbest, Bergen filmi hakkında konuştu: Olay burada yaşandı, filmin yayınlanması yakışık olmaz

KOZAN, ADANA (Haberler.com) - Başarılı şarkıcı Bergen'in hayatının anlatıldığını, başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Bergen filmi, 4 Mart Cuma günü vizyona girdi. Ancak filmin, Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde yayınlanmasına izin verilmedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" derken Halis Serbest de sessizliğini bozdu.

"FİLMİN BURADA YAYINLANMASI YAKIŞIK OLMAZ"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına açıklama yapan Bergen'in katili Halis Serbest, film hakkında Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile görüşmediğini belirterek, "Kesinlikle kimseyle görüşmedim. Ben kalabalık bir aileyim Kozan'da. Bir film yapıyorsunuz değil mi? Yaşanan yer neresi? Adana, Kozan. Olmaz, yakışık olmaz" ifadelerini kullandı.

"BU FİLMİ SİNEMADA İZLEMEM"

Filmi izlemediğini söyleyen Halis Serbest, "Bizlerden daha izleyen olmadı. Bu filmi ben gidip sinemada seyretmem" dedi. Serbest aynı zaman da filmi internete düştüğünde izleyeceğini ve yorum yapacağını da sözlerine ekledi.