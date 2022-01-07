Haliliye'de zabıta ekipleri kaldırım işgallerini denetledi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların kullanım alanı olan kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetimlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların kullanım alanı olan kaldırımların işgal edilmemesi için harekete geçti. İlçenin farklı noktalarında denetimlerini sürdüren ekipler, kaldırımların işyerleri tarafından işgal edilmemesi için işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Kaldırımların yayaların ortak kullanım alanı olduğunu hatırlatan ekipler, vatandaşların alışverişlerini daha iyi şartlarda yapabilmeleri için kurallara uyulması gerektiğini kaydetti.

Bahçelievler bölgesinde esnaf tarafından işgal edilen kaldırımdaki malzemelerin kaldırılmasını sağlayan zabıta ekipleri, bölgedeki görüntü kirliliğinin de önüne geçti. Ekipler tarafından yapılan sözlü uyarı sonrası ise kurallara uymayan işyerleri hakkında gerekli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

AA / Mustafa Güçlü - Son Dakika Haberleri

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