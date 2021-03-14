Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

14.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:25
Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canpolat mesajında, sağlık çalışanlarının mesai gözetmeksizin çalıştığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Mesai gözetmeksizin her an her yerde sağlığımız için çabalayan, sağlık sektörünü günümüz dünyasında vatandaşlarımıza yeterli niteliğe kavuşturma başarısı gösteren sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Varlıkları sağlığımızın teminatı, canımızı emanet ettiğimiz emin eller olarak, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve bütün sağlık çalışanları, ulvi bir insani seviyede anlayışları ve kutsal bir mesleği ifa etmelerinden ötürü, erdemli bir camia olarak saygın bir konumu daima hak etmişlerdir. Bütün kaygıları insan olan sağlık camiasının muarız kaldığı her türlü sözlü ve fiziksel şiddetin karşısında olduğumuzu belirtmek isterim. 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' dizelerinin devlet indindeki itibarına muvafık sağlık camiasına minnet ve şükran duygularımı belirtmek isterim. Bu duygularla, özellikle de pandemi sürecinde canla başla sağlığımız için çalışan sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Deniz Çakır Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 11:31:01. #1.16#
title