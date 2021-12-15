Haliliye Belediye Başkanı Canpolat AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Canpolat, yarışma hakkında bilgi alarak AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Tercihini haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve yaşam" fotoğraflarından yana kullanan Canpolat, sporda ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" adlı karesine oy verdi.

Canpolat, fotoğrafların birbirinden başarılı ve değerli karelerden oluştuğunu belirterek seçim yapmakta zorlandığını ifade etti.

Anadolu Ajansının 100 yılı aşkın süredir yurt içinde ve dışında başarılı şekilde önemli çalışmalar icra ettiğini vurgulayan Canpolat, tüm çalışanlarına başarılar diledi.