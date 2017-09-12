Halil Sezai, Babasının Cenazesinde Resmen Yıkıldı

Şarkıcı ve sinema oyuncusu Halil Sezai Paracıkoğlu'nun babası Kemal Yavuz Paracıkoğlu, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü şarkıcı, ayakta durmakta güçlük çekti.

SEYİRCİYE SAYGISINDAN YİNE DE SAHNEYE ÇIKTI

Halil Sezai önceki akşam Çanakkale-Bozcaada'da '18. Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali'nde sahne aldı. Şarkı söylediği sırada KOAH hastalığı ile mücadele eden babasının ölüm haberini aldı. Üzüntüden yıkıldı, ama acısına rağmen 1 saat 15 dakikalık konserini tamamladı. Halil Sezai "Sahneye çıkmasam seyirciye ayıp olurdu. Konseri zorla da olsa tamamladım. Çok üzgünüm'' dedi.

BABASINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLADI

Halil Sezai, bugün cenaze törenine katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Güçlükle ayakta duran sanatçı, babasını son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı. Eskişehir Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Halil Sezai'nin ağabeyi Cenk Paracıkoğlu, kız kardeşi Duygu Paracıkoğlu ve anne Nurten Paracıkoğlu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.







