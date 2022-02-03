Halil Necipoğlu kimdir? Halil Necipoğlu kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Halil Necipoğlu biyografisi!

Çeşitli kanallarda sahur programları hazırlayıp sundu. Son olarak Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında jüri üyesi olarak görev yapmaktadır. Camideki Adam ve Semavi Vuruşlar isminde albümleri de bulunan Halil Necipoğlu kimdir? Halil Necipoğlu kaç yaşında, nereli? Halil Necipoğlu mesleği nedir? Halil Necipoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HALİL NECİPOĞLU KİMDİR?

Halil Necipoğlu; İlahiyatçı, din adamı, tasavvuf müziği sanatçısı, televizyon programı sunucusudur.

Star Tv'de Ramazan Bereketi programını sunan Halil Necipoğlu, 1968 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Babası da imam olan Halil Hoca, 14 yaşında hafızlık eğitimini tamamladı. İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi ön lisans mezunudur. Hafız Amir Ateş'ten musiki dersleri de alan Halil Necipoğlu, 2011 yılında Dolmabahçe Sarayı Camisi'nde imamlık görevi yaptı. Çeşitli kanallarda sahur programları hazırlayıp sundu. Son olarak Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında jüri üyesi olarak görev yapmaktaydı.

"Camideki Adam" ve "Semavi Vuruşlar" isminde albümleri de bulunan Halil Necipoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

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