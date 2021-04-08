Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu için bakın ne yaptı?
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Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu için bakın ne yaptı?

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu için bakın ne yaptı?

'Emanet' adlı dizinin başrollerinde yer alan Halil İbrahim Ceyhan (Yaman) ile Sıla Türkoğlu (Seher) cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu için bakın ne yaptı? İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Bir süredir sevgili oldukları iddia edilen Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkta yapan Halil İbrahim Ceyhan'ın kız arkadaşı Sıla Türkoğlu için şarkı yazdığı iddia edildi.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Ceyhan'ın bu şarkıyı yıl bitmeden piyasaya çıkaracağı konuşuluyor. Sıla Türkoğlu'nun bu sürpriz karşısında büyük bir mutluluk duyduğu ifade edildi.

Emanet adlı dizide iki aşığı canlandıran Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun gerçek hayatta da birlikte oldukları iddia edilmişti. Taraflardan bu konuyla ilgili henüz bir yalanlama gelmedi.

EMANET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman'ın kalplere dokunan öyküsü Emanet ile izleyici karşısına çıkıyor.

Emanet dizisi hafta içi her gün 19: 00'da Kanal 7'de ekrana geliyor.

Kaynak: Snob Magazin

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