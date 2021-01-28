Halil İbrahim Ceyhan kimdir? Emanet dizisindeki Yaman - Halil İbrahim Ceyhan kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi

Şarkıcı, söz yazarı, besteci; fotomodel, sinema ve dizi film oyuncusu olan Halil İbrahim Ceyhan'ın hayatı hakkında detaylar...

HALİL İBRAHİM CEYHAN KİMDİR?

1986, İstanbul doğumlu olan Halil İbrahim Ceyhan boyu: 1.80 m, kilo: 76 kgdur. Halil İbrahim Ceyhan çok yönlü bir kişiliktir. Müzik ve sinema sektöründe fotomodel, söz yazarı, şarkıcı, besteci ve aktör olarak yer almaktadır. Eylül 2019'da yayımlanan Kendini Bana Bırak isimli bir single çalışması vardır ve 1 milyona yakın izlenme elde etmiştir.

Halil İbrahim Ceyhan, müzik çalışmaları yanı sıra ilk ve tek oyunculuk deneyimini 2019 yılında Hemen Döneriz isimli filmde yaşamıştı.2020 yılında ekranlara gelen Kanal 7'nin yeni dizisi Emanet'te ise Yaman karakterini canlandırdı.

Rol Aldığı Film ve Diziler: