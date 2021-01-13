Halil İbrahim Ceyhan hakkında şaşırtan gerçekler ortaya çıktı
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Halil İbrahim Ceyhan hakkında şaşırtan gerçekler ortaya çıktı

13.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:51
Halil İbrahim Ceyhan hakkında şaşırtan gerçekler ortaya çıktı

'Emanet' adlı dizide canlandırdığı Yaman karakteriyle adından söz ettiren Halil İbrahim Ceyhan'ın bilinmeyen yönleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Snob Magazin'in haberine göre; 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Halil İbrahim Ceyhan, son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor.

İLK KEZ DUYANLAR ŞAŞKINLIK YAŞADI

'Emanet' adlı dizide& ;başarılı ve korkusuz bir iş adamı olan Yaman'a hayat veren Ceyhan'ın bir dönem oyunculuğun yanı sıra fotomodellik ve müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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