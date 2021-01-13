Halil İbrahim Ceyhan hakkında şaşırtan gerçekler ortaya çıktı
13.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:51
'Emanet' adlı dizide canlandırdığı Yaman karakteriyle adından söz ettiren Halil İbrahim Ceyhan'ın bilinmeyen yönleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Snob Magazin'in haberine göre; 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Halil İbrahim Ceyhan, son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor.
İLK KEZ DUYANLAR ŞAŞKINLIK YAŞADI
'Emanet' adlı dizide& ;başarılı ve korkusuz bir iş adamı olan Yaman'a hayat veren Ceyhan'ın bir dönem oyunculuğun yanı sıra fotomodellik ve müzisyenlik yaptığı öğrenildi.
Kaynak: Snob Magazin