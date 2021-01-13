Halil İbrahim Ceyhan hakkında şaşırtan gerçekler ortaya çıktı

Snob Magazin'in haberine göre; 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Halil İbrahim Ceyhan, son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor.

İLK KEZ DUYANLAR ŞAŞKINLIK YAŞADI

'Emanet' adlı dizide& ;başarılı ve korkusuz bir iş adamı olan Yaman'a hayat veren Ceyhan'ın bir dönem oyunculuğun yanı sıra fotomodellik ve müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin