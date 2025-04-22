Hakkında birçok haber çıkan Halil Falyalı kimdir sorusuna yanıt arayanlar için, iş dünyasında ve kamuoyunda bıraktığı izlenim oldukça dikkat çekicidir. Halil Falyalı kaç yaşında, nereli soruları da, onun geçmişi ve hayatı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin sıkça araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Halil Falyalı kimdir? Halil Falyalı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

HALİL FALYALI KİMDİR?

9 Kasım 1969'da doğdu. Nazlı Falyalı ve öğretmen Cahit Falyalı çiftinin çocuğu olup, kökeni İskele ilçesine bağlı Kumyalı köyüne, 1974 öncesinde Baf kazasındaki Falya köyüne dayanmaktaydı. Birçok otel işletmeciliği ve kumarhane (casino) yöneticiliği yapmış olan Falyalı, günümüzde Kıbrıs'ta beş yıldızlı Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibiydi. Bunun yanında Fly Oil, Girne Marina, çeşitli bahis siteleri, restoranlar ve bilgi teknolojisi şirketlerinin sahibiydi. Yasa dışı bahis sitelerini de yönettiği iddia edilmekteydi. Ölümü sonrası hazırlanan iddianamede, 2000'lerin başında kumarhane güvenliği yaptığı da belirtilmiştir.

Falyalı kardeşlerin adı 2004 yılında İngiliz futbol takımı Fulham FC'yi satın almakla basında yer almıştır. Yapılan açıklamalarda Falyalı kardeşler kulübe 100 milyon sterlin önermesine rağmen kulüp yöneticileri takımı satmaya yanaşmamıştır.

Mağusa Türk Gücü kulübüne 2008-2012 yılları arasında başkanlık yapan Falyalı, bu sürede kulübe yaklaşık dört milyon TL harcama yaptı ve kulübe ait Canbulat Stadı'nın hizmete açılmasını sağladı. Ağustos 2012'de Falyalı "yoğun işlerini" gerekçe göstererek tekrar aday olmadı. 2017-18 sezonunda da kulübün sponsorluğunu üstlendi.

2012 yılında diyetisyen Özge Taşker Falyalı ile evlendi. Üç çocuk sahibiydi. 2016 yılındaki bahis operasyonunda da emniyetçe el konulan 780 milyon doları olduğu tespit edilmiştir.

Halil Falyalı

HALİL FALYALI'NIN TUTUKLANMASI

7 Ekim 2021'de Turgut Katırcı isimli şahıs; Halil Falyalı'nın kumarhanesinde para çaldığı iddiasıyla, kumarhane çalışanları tarafından alıkonulup darp edildiği ve zorla vekalet imzalatıldığı iddiasıyla Halil Falyalı hakkında suç duyurusunda bulundu. 7-15 Ekim arasında polisler tarafından aranan Halil Falyalı, 15 Ekim'de polise teslim oldu. Falyalı tutuklanarak Girne Mahkemesine çıkarıldı. Mahkemede, Falyalı ile birlikte zanlılar Hakan Atıcı, Türkistan Gülce ve Serkan Beyar da hazır bulundu. Soygun, zorla alıkoyma, şiddet tehdidi ve ciddi darp suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında, ifadelerinin teyit ve tekzibi amacıyla 3 gün poliste tutuklu kalmalarına karar verildi. Mahkeme 70 gün tutuklu yargılanma kararı verip Halil Falyalı ve diğer zanlıları Lefkoşa Merkez Cezaevine gönderdi.

Halil Falyalı, cezaevine girdikten 5 gün sonra 20 Ekim 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle cezaevinden çıkartılıp hastaneye sevk edildi.

7 Ekim 2021'de Halil Falyalı ve arkadaşlarının kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olan Turgut Katırcı isimli şahıs, 1 Aralık 2021 tarihinde itirafnameyle şikayetinin olmadığını ve suçlamaların gerçek dışı olduğunu söyleyerek mahkemeden şikayetini geri çekti. Mahkeme bu olay üzerine Falyalı ve arkadaşlarını 15 Aralık 2021'de cezaevinden tahliye kararını verdi.

SEDAT PEKER, HALİL FALYALI HAKKINDA NE DEDİ?

Sedat Peker'in iddialarına göre, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar bir uyuşturucu ticaretinin merkezinde yer alıyor. Bu uyuşturucu ağının para trafiği Kıbrıs'ta Halil Falyalı aracılığıyla işlem gördüğünü iddia etti.