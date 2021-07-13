Halil Ergün kimdir? Halil Ergün kaç yaşında, nereli? Halil Ergün biyografisi!

2006 yılından 2010'a kadar Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü adlı dizide Ali Rıza Tekin karakterini canlandıran Halil Ergün kimdir? Halil Ergün kaç yaşında, nereli? Halil Ergün mesleği nedir? Halil Ergün hayatı ve biyografisi nedir?

İstanbul Haydarpaşa Lisesi ve Bursa Atatürk Lisesinde okuduktan sonra Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okumuştur. 2006 yılından 2010'a kadar Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü adlı dizide Ali Rıza Tekin karakterini canlandıran Halil Ergün kimdir? Halil Ergün kaç yaşında, nereli? Halil Ergün mesleği nedir? Halil Ergün hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

HALİL ERGÜN KİMDİR?

Halil İbrahim Ergün (d. 8 Eylül 1946), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

1946 yılında, Bursa'nın İznik ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu İznik'te okudu. İstanbul Haydarpaşa Lisesi ve Bursa Atatürk Lisesinde okuduktan sonra Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu. Halk Oyuncuları'nda Teneke adlı oyunla profesyonel oldu. Vasıf Öngören, Mustafa Alabora ve Erdoğan Akduman ile Ankara "Birliği" Sahnesi'ni kurdu.

1994 Yerel seçimlerinde SHP adına Beyoğlu'ndan, 1999 Yerel seçimleri de yine Beyoğlu'ndan CHP adına başkan adayı olmuş ancak seçilememiştir.

Son olarak 2006 yılından 2010'a kadar Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü adlı dizide Ali Rıza Tekin karakterini canlandırmıştır.

İstanbul'da yaşamaktadır.

TİYATRO OYUNLARI

Bursa Oda Tiyatrosunda: "Yaşadığımız Devir", "Kapılar"

SBF Tiyatro Kulübü: "Barış", "Kuralla Kuraldışı", "Santrafor Gün Doğmadan Asıldı"

Halk Oyuncuları: "Teneke", "Pir Sultan", "Devri Süleyman", "Komisyon"

ABS: "Asiya Nasıl Kurtulur", "Adam adamdır", "Salozun Mavalı", "Yarın Cumartesi", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz"

FİLMOGRAFİSİ

• Bana Sevmeyi Anlat (2016)

• Koyverdin Gittin Beni (2016)

• Gün Akşam Oldu (2011)

• Görünmeyen (2010) - Barok Celil

• Kırmızı Işık (2008) - Sunucu

• Yeşilçam Denizi Yeniden (2008)

• Ben Fazla Kalmayacağım (2007) - Hakim

• Mülteci (2007)

• Yaprak Dökümü (2006 - 2010) - Ali Rıza Tekin

• Kameranın Ardındaki Kadın: Bilge Olgaç(2005) - Kendisi

• Yolda/ Rüzgâr Geri Getirirse (2005) - Yılmaz Güney

• Kalbin Zamanı (2004) - Cemil

• Büyük Yalan (2004) - Ethem Vardarlı

• Pembe Patikler (2002) - Cihangir

• Abdülhamit Düşerken (2002) - Talat Bey

• Şöhret Sandalı (2001)

• Gökten Düşen Hazine (2000)

• Yara (1998) - Amca

• Hamam (1997) - Osman

• Baba Evi (1997) - Mahmut

• Hollywood Kaçakları (1996) - Tuna

• Ali/ Sakın Arkana Bakma (1996)

• Hoşçakal İstanbul (1996) - Numan Bey

• Mum Kokulu Kadınlar (1996) - İhsan

• Özlem...Düne, Bugüne, Yarına (1995)

• Böcek (1995) - Recai Bey

• Bir Yanımız Bahar Bahçe (1994)

• Yolcu (1994) - İstasyon Şefi

• Mavi Sürgün (1993)

• Yorgun Savaşçı (1993)

• Balkan Balkan (1993)

• Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (1992)

• Kurşun Adres Sormaz (1992)

• Seni Seviyorum Rosa (1992)

• Mem-ü Zin (1991)

• Zombıe Ja Kummitusjuna (1991)

• Yıldızlar Gece Büyür (1991)

• Uzlaşma (1991)

• Suyun Öte Yanı (1991)

• Düğün (1990)

• Gün Ortasında Karanlık (1990)

• Boynu Bükük Küheylan (1990)

• Kiraz Çiçek Açıyor (1990)

• Film Bitti (1989)

• Çaylar Şirketten (1989)

• Sahibini Arayan Madalya (1989) - Aslan Bey

• Hüzün Çemberi (1988)

• Kızın Adı Fatma (1988)

• Yaşarken Ölmek (1988)

• Kadın Dul Kalınca (1988) - Melih

• 72. Koğuş (1987)

• Bir Günah Gibi (1987)

• Zincir (1987) - Zülfo

• Deniz Kızı (1987) - Halil

• Katırcılar (1987) - Abdurrahman

• Bütün Kuşlar Vefasız (1987)

• Sis (1987) - İbrahim

• Unutamadığım (1987)

• Yasemin (1987) - Yakup

• Bekçi (1986)

• Güneşe Köprü (1986)

• Nisan Bitti (1986)

• Kırlangıç Fırtınası (1985) - Kemal

• Gülüşan (1985) - Mestan

• Bugünün Saraylısı (1985)

• Güneş Doğarken (1984)

• Kaşık Düşmanı (1984)

• Şalvar Davası (1983)

• Küçük Ağa (1983) - Çerkes Ethem

• Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) - Yavuz

• Yol (1981) - Mehmet Salih

• Annem Annem (1980)

• Yolcular (1979)

• Kuma (1979) - Koca

• Maden (1978)

• Merhaba (1976)

• Yarış (1975)

• İzin (1975) - İbrahim

Senaryo yazarı;

• Kırlangıç Fırtınası (1985)

• Merhaba (1976)

ÖDÜLLERİ

• 1990 Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Film Bitti

• 1995 Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Böcek

• 1995 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Böcek

• 1996 Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Böcek

• 1997 Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği En İyi Oyuncu Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Mum Kokulu Kadınlar

• 1997 Orhon Murat Arıburnu Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Mum Kokulu Kadınlar

• 2007 Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yaşam Boyu Onur Ödülü

• 2008 35. Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

• 2018 23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Sinema Onur Ödülü